Синоптики прогнозируют днем 4 сентября в ЛНР до 32 градусов тепла

Температура воздуха в ЛНР 4 сентября будет колебаться от 15 градусов выше нуля ночью до 32 градусов тепла днем. Об этом ЛИЦ сообщили в Центре гидрометеорологии (ЦГМ) МЧС ЛНР.

"С 21.00 3 сентября до 21.00 4 сентября на территории Луганской Народной Республики ожидается переменная облачность, без осадков, ветер юго-восточный 7-12 м/с, утром и днем местами порывы до 15-18 м/с. Температура воздуха ночью 15-20, днем 27-32 градуса тепла", - прогнозируют синоптики.

В ЦГМ уточнили, что в Луганске, Краснодоне, Алчевске температура воздуха ночью составит 15-17 градусов выше нуля, днем – 30-32 градуса тепла.

В Красном Луче, Антраците, Ровеньках и Свердловске температура воздуха ожидается плюс 16-18 градусов ночью и 30-32 градуса выше нуля днем.

Температуру в Перевальске, Стаханове и Первомайске синоптики прогнозируют от 17-19 градусов тепла ночью до плюс 31-32 градуса днем.

Согласно климатическим данным, полученным за 179 лет метеорологических наблюдений, в Луганске самую низкую температуру ночью 4 сентября метеорологи отмечали в 1939 году – плюс 0,7 градуса. Температура самого теплого дня была зафиксирована в 2015 году и составляла плюс 35,5 градуса.

Время восхода солнца в столице ЛНР 4 сентября – 05:13, время захода – 19:29. Продолжительность светового дня составит 14 часов 26 минут.

По предварительному прогнозу, 5 сентября влияние поля пониженного давления обусловит в Республике неустойчивый характер погоды: утром и днем пройдут местами небольшие дожди с грозами. 6 сентября - влияние поля повышенного давления; ожидается умеренно-теплая и сухая погода, температурный фон понизится на 2-4 градуса.

03 сентября — Луганск