Более 50 бойцов ВСУ пострадали от пожара после взрывов боеприпасов – Народная милиция

Более 50 киевских силовиков пострадали на пожаре, возникшем в результате взрыва складов с боеприпасами двух бригад ВСУ в зоне так называемой операции объединенных сил ("ООС"). Об этом сообщил официальный представитель Народной милиции ЛНР Яков Осадчий.

"С каждым часом растет количество пострадавших от пожара военнослужащих ВСУ и мирного населения, вызванного взрывом складов с боеприпасами 25-й и 14-й бригад ВСУ", - сказал он.

Осадчий уточнил, что по данным Народной милиции ЛНР, "общее число жертв и пострадавших от пожара превысило 50 украинских военнослужащих, пытавшихся своими силами остановить распространение огня".

"Из них восемь военнослужащих пропали без вести и шестеро погибли от разрывов боеприпасов, четверых из погибших удалось опознать – старшина Бондаренко, лейтенант Токарев, старшие солдаты Беляковский и Стекольщик", - сообщил представитель оборонного ведомства.

Он добавил, что огнем уничтожены семь единиц бронетехники и автомобилей, "среди которых боевая машина пехоты БМП-2, бронетранспортер БТР-60, а также инженерная машина разграждения ИМР-2 и полковая землеройная машина ПЗМ-2".

"В связи с неспособностью командиров 25-й и 14-й бригад (полковника Олега) Зенченко и (полковника Сергея) Войченко организовать ликвидацию пожаров в штаб оперативно-тактической группировки "Север" прибыл министр обороны Украины (Андрей) Таран, по поручению (президента Украины Владимира) Зеленского лично возглавивший оперативный штаб по тушению пожаров из-за полной неспособности командования "ООС" принять необходимые меры", - проинформировал Осадчий.

Он сообщил, что в ходе работы комиссии, возглавляемой министром обороны, установлено, что "горе-ликвидаторы даже не удосужились эвакуировать мирное население из эпицентра пожара".

Ранее Осадчий сообщал, что четыре военнослужащих ВСУ и сотрудник Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины получили ранения в результате взрыва склада боеприпасов.

Власти Украины начали силовую операцию против Донбасса в апреле 2014 года. Урегулирование конфликта базируется на Комплексе мер по выполнению Минских соглашений, подписанном 12 февраля 2015 года в белорусской столице участниками Контактной группы и согласованном с главами стран - участниц "нормандской четверки" (Россия, Германия, Франция и Украина). Обеспечить выполнение положений документа стороны конфликта призвал Совет безопасности ООН, который одобрил документ резолюцией № 2202 от 17 февраля 2015 года.

Комплекс мер предусматривает прекращение огня, отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения, начало диалога о восстановлении социально-экономических связей Киева и Донбасса, а также реформу конституции Украины с целью децентрализации и закрепления "особого статуса отдельных районов Донецкой и Луганской областей".

03 сентября — Луганск