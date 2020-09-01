Как спасли жизнь и избежали ампутации ноги семилетнего мальчика из Артемовска, который подорвался на гранате



«Несмотря ни на какие причины, пришли доктора, вышли из отпусков, нашли время, чтобы спасти ребенка, практически двое суток врачи не выходили из операционной. Доктора отдали все свои моральные и физические силы, чтобы спасти ребенка. Низкий вам поклон, люди в белых халатах», — рассказала луганским журналистам уполномоченный по правам ребенка Юлия Назаренко.

Она вручила благодарности уполномоченного по правам ребенка луганским медикам, участвовавшим в спасении мальчика, среди которых были первый замминистра здравоохранения Олег Валиев, главный внештатный специалист Минздрава по хирургии, ректор Луганского государственного медицинского университета имени Святителя Луки Александр Торба, главврач ЛРДКБ Людмила Белецкая.

Главврач ЛРДКБ рассказала, что мальчик перенес тяжелые операции, ему удалили большую часть тонкого кишечника, «были повреждены многие органы, в том числе в печени были осколки, был разрыв мочевого пузыря».

После операции, когда медсестры мыли ребенка, заметили, что правая нога холодная.

«Благодаря тому, что коллектив своевременно обратил на это внимание, мы пригласили сосудистых хирургов. Вердикт одного из них был в том, чтобы удалить всю правую конечность, поэтому началась вторая борьба», — сказала Белецкая.

Она отметила, что врач отделения сосудистой хирургии ЛРКБ Владимир Нижельский и Торба, осматривая ребенка, сказали, что «есть шанс и надо побороться» за поврежденную ногу.

«Я была рада, когда оставили бедро, колено, на следующий день голень начала теплеть, на фоне сосудистой терапии состояние стало стабилизироваться, была оставлена вся конечность. Медики этому очень радовались», — подчеркнула главврач ЛРДКБ.

Она добавила, что ребенку предстоит перенести еще несколько реконструктивных операций на поврежденной конечности. Школа выживания - Сегодня, 20:56 45 Семилетний мальчик из Артемовска подорвался на ручной гранате вечером 7 августа. Его госпитализировали в травматологическое отделение Перевальской центральной районной больницы с диагнозом «минно-взрывная травма, осколочное ранение головы, лба, живота, паховой области». В тот же день ребенка перевезли в Луганскую республиканскую детскую клиническую больницу (ЛРДКБ).«Несмотря ни на какие причины, пришли доктора, вышли из отпусков, нашли время, чтобы спасти ребенка, практически двое суток врачи не выходили из операционной. Доктора отдали все свои моральные и физические силы, чтобы спасти ребенка. Низкий вам поклон, люди в белых халатах», — рассказала луганским журналистам уполномоченный по правам ребенка Юлия Назаренко.Она вручила благодарности уполномоченного по правам ребенка луганским медикам, участвовавшим в спасении мальчика, среди которых были первый замминистра здравоохранения Олег Валиев, главный внештатный специалист Минздрава по хирургии, ректор Луганского государственного медицинского университета имени Святителя Луки Александр Торба, главврач ЛРДКБ Людмила Белецкая.Главврач ЛРДКБ рассказала, что мальчик перенес тяжелые операции, ему удалили большую часть тонкого кишечника, «были повреждены многие органы, в том числе в печени были осколки, был разрыв мочевого пузыря».После операции, когда медсестры мыли ребенка, заметили, что правая нога холодная.«Благодаря тому, что коллектив своевременно обратил на это внимание, мы пригласили сосудистых хирургов. Вердикт одного из них был в том, чтобы удалить всю правую конечность, поэтому началась вторая борьба», — сказала Белецкая.Она отметила, что врач отделения сосудистой хирургии ЛРКБ Владимир Нижельский и Торба, осматривая ребенка, сказали, что «есть шанс и надо побороться» за поврежденную ногу.«Я была рада, когда оставили бедро, колено, на следующий день голень начала теплеть, на фоне сосудистой терапии состояние стало стабилизироваться, была оставлена вся конечность. Медики этому очень радовались», — подчеркнула главврач ЛРДКБ.Она добавила, что ребенку предстоит перенести еще несколько реконструктивных операций на поврежденной конечности. Школа выживания - Сегодня, 20:56 45

Метки: {keywords}