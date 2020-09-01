Против луганского губернатора Гайдая областная прокуратура возбудила уголовное дело
Печерский районный суд г. Киева по факту противоправных действий, связанных с нарушением избирательных прав граждан 26 августа 2020 года принял решение, которым обязал Генеральную прокуратуру внести сведения об уголовном преступлении, совершенном руководителями Донецкой и Луганской областных военно-гражданских администраций П.Кириленко и С.Гайдая и начать досудебное расследование касательно указанных должностных лиц и членов ЦИК, причастных к принятию решения о блокировании выборов в 18 ТКГ и лишении избирательных прав более 500 тысяч граждан Украины.
1 сентября 2020 года Шевченковский районный суд г. Киева признал противоправным бездействие ГБР и удовлетворив жалобу народного депутата, обязал внести в ЕРДР сведения о преступлениях коррупционного характера главы Донецкой ОВГА П.Кириленко и Луганской ОВГА С.Гайдая и начать их уголовное преследование по фактам совершения преступлений, предусмотренных ст.ст. 109, 157, 161, 364 УК Украины.
28 августа 2020 года прокуратурой Луганской области начато досудебное следствие по уголовному делу № 42020130000000130 касательно действий главы Луганской ОВГА С.Гайдая.
Новости Региона - Сегодня, 20:44 108
1 сентября 2020 года Шевченковский районный суд г. Киева признал противоправным бездействие ГБР и удовлетворив жалобу народного депутата, обязал внести в ЕРДР сведения о преступлениях коррупционного характера главы Донецкой ОВГА П.Кириленко и Луганской ОВГА С.Гайдая и начать их уголовное преследование по фактам совершения преступлений, предусмотренных ст.ст. 109, 157, 161, 364 УК Украины.
28 августа 2020 года прокуратурой Луганской области начато досудебное следствие по уголовному делу № 42020130000000130 касательно действий главы Луганской ОВГА С.Гайдая.
Новости Региона - Сегодня, 20:44 108
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