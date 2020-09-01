ЕС пригрозил санкциями из-за ситуации с Навальным

"ЕС призывает к совместному международному ответу и оставляет за собой право предпринимать соответствующие действия, в том числе путем ограничительных мер", - говорится в сообщении.

Фото: ReutersЕС призывает к международному ответу на ситуацию с Алексеем Навальным и оставляет за собой право на введение санкций, говорится в заявлении главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля, передает РИА Новости.Отмечается, что ЕС продолжит пристально следить за ситуацией и обдумывать возможные последствия.Также Боррель призвал Россию сотрудничать с Организацией по запрещению химического оружия (ОЗХО) в деле Алексея Навального."Евросоюз самым решительным образом осуждает покушение на Алексея Навального... Европейский Союз призывает Российскую Федерацию в полной мере сотрудничать с Организацией по запрещению химического оружия для обеспечения беспристрастного международного расследования", - говорится в заявлении.Кабмин Германии 2 сентября заявил, что специалисты лаборатории бундесвера установили, что находящийся на лечении в Берлине Навальный был "отравлен" субстанцией группы отравляющих боевых веществ "Новичок". Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил РИА Новости, что Берлин не проинформировал Москву о своих выводах про "отравление" Навального "Новичком", у России нет таких данных. В МИД РФ, комментируя заявление немецкого кабмина, отметили, что российская сторона ждет ответа от Германии на запрос Генпрокуратуры РФ по ситуации вокруг Навального.