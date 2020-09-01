В Луганске 4 сентября без осадков, до 32 градусов тепла



Об этом сообщает Луганский Центр гидрометеорологии (ЦГМ).

«С 21.00 3 сентября до 21.00 4 сентября на территории региона ожидается переменная облачность, без осадков, ветер юго-восточный 7-12 м/с, утром и днем местами порывы до 15-18 м/с. Температура воздуха ночью 15-20, днем 27-32 градуса тепла», — прогнозируют синоптики.

В ЦГМ уточнили, что в Луганске, Краснодоне, Алчевске температура воздуха ночью составит 15-17 градусов выше нуля, днем — 30-32 градуса тепла.

В Красном Луче, Антраците, Ровеньках и Свердловске температура воздуха ожидается плюс 16-18 градусов ночью и 30-32 градуса выше нуля днем.

Температуру в Перевальске, Стаханове и Первомайске синоптики прогнозируют от 17-19 градусов тепла ночью до плюс 31-32 градуса днем.

Согласно климатическим данным, полученным за 179 лет метеорологических наблюдений, в Луганске самую низкую температуру ночью 4 сентября метеорологи отмечали в 1939 году — плюс 0,7 градуса. Температура самого теплого дня была зафиксирована в 2015 году и составляла плюс 35,5 градуса.

Время восхода солнца в Луганске 4 сентября — 05:13, время захода — 19:29. Продолжительность светового дня составит 14 часов 26 минут.

По предварительному прогнозу, 5 сентября влияние поля пониженного давления обусловит в регионе неустойчивый характер погоды: утром и днем пройдут местами небольшие дожди с грозами. 6 сентября — влияние поля повышенного давления; ожидается умеренно-теплая и сухая погода, температурный фон понизится на 2-4 градуса. Погода в Луганске - Сегодня, 21:54 56 Температура воздуха в Луганске 4 сентября будет колебаться от 15 градусов выше нуля ночью до 32 градусов тепла днем.Об этом сообщает Луганский Центр гидрометеорологии (ЦГМ).«С 21.00 3 сентября до 21.00 4 сентября на территории региона ожидается переменная облачность, без осадков, ветер юго-восточный 7-12 м/с, утром и днем местами порывы до 15-18 м/с. Температура воздуха ночью 15-20, днем 27-32 градуса тепла», — прогнозируют синоптики.В ЦГМ уточнили, что в Луганске, Краснодоне, Алчевске температура воздуха ночью составит 15-17 градусов выше нуля, днем — 30-32 градуса тепла.В Красном Луче, Антраците, Ровеньках и Свердловске температура воздуха ожидается плюс 16-18 градусов ночью и 30-32 градуса выше нуля днем.Температуру в Перевальске, Стаханове и Первомайске синоптики прогнозируют от 17-19 градусов тепла ночью до плюс 31-32 градуса днем.Согласно климатическим данным, полученным за 179 лет метеорологических наблюдений, в Луганске самую низкую температуру ночью 4 сентября метеорологи отмечали в 1939 году — плюс 0,7 градуса. Температура самого теплого дня была зафиксирована в 2015 году и составляла плюс 35,5 градуса.Время восхода солнца в Луганске 4 сентября — 05:13, время захода — 19:29. Продолжительность светового дня составит 14 часов 26 минут.По предварительному прогнозу, 5 сентября влияние поля пониженного давления обусловит в регионе неустойчивый характер погоды: утром и днем пройдут местами небольшие дожди с грозами. 6 сентября — влияние поля повышенного давления; ожидается умеренно-теплая и сухая погода, температурный фон понизится на 2-4 градуса. Погода в Луганске - Сегодня, 21:54 56

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