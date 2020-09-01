Берег Луганского моря очистили от бытового мусора. ФОТО
В Луганске очистили от бытового мусора берег Луганского моря.
Сотрудники Министерства природных ресурсов и экологической безопасности и активисты студенческих трудовых отрядов Луганского государственного университета имени Владимира Даля и Луганского государственного педагогического университета, в рамках экологической акции очистили от бытового мусора 400 метров прибрежной полосы водохранилища, известного как Луганске море.
Об этом сообщили в Министерстве природных ресурсов и экологической безопасности.
«В ходе работ участниками акции в прибрежной защитной полосе пруда Луганское море протяженностью 400 метров собрано 14 кубических метров мусора», — говорится в сообщении.
Удобный город - Сегодня, 21:07 186
Сотрудники Министерства природных ресурсов и экологической безопасности и активисты студенческих трудовых отрядов Луганского государственного университета имени Владимира Даля и Луганского государственного педагогического университета, в рамках экологической акции очистили от бытового мусора 400 метров прибрежной полосы водохранилища, известного как Луганске море.
Об этом сообщили в Министерстве природных ресурсов и экологической безопасности.
«В ходе работ участниками акции в прибрежной защитной полосе пруда Луганское море протяженностью 400 метров собрано 14 кубических метров мусора», — говорится в сообщении.
Удобный город - Сегодня, 21:07 186
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