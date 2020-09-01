Концерт в честь 77-летия освобождения Ворошиловградской области прошел в столице ЛНР (ФОТО)

Фото: Марина Сулименко / ЛИЦМасштабный театрализованный концерт, посвященный 77-й годовщине освобождения Ворошиловградской области от немецко-фашистских захватчиков, состоялся на площади возле памятника воинам-освободителям в районе автовокзала Луганска. Об этом с места события передает корреспондент ЛИЦ."Сегодня, в преддверии замечательного праздника – Дня освобождения Ворошиловградской области от немецко-фашистских захватчиков, 77-й годовщины – Министерством культуры спорта и молодежи инициировано проведение вот такого неформатного, интересного, нового для луганских жителей и в целом для Республики мероприятия. И концерт, мы надеемся, проходит на одной единой позитивной ноте. Потому что это наша память, мы ею гордимся", - сказал начальник управления культуры и туризма Министерства культуры, спорта и молодежи ЛНР Сергей Рожков.Он уточнил, что мероприятие задумывалось как телевизионная трансляция, поэтому концерт смогут увидеть все жители Республики в эфире телеканала "Луганск 24".В программе принимали участие творческие коллективы Луганской академической филармонии, в том числе академический симфонический оркестр, ансамбль песни и танца "Раздолье", ансамбль танца "Рондо", мужской камерный ансамбль, вокальный ансамбль "Сфорцандо".Свои номера исполнили народные артисты ЛНР Евгений Кравцов, Анатолий Яворский, Наталья Коваль; заслуженные деятели искусств ЛНР Татьяна Корецкая, Антон Клейн, Оксана Фаренникова, Ольга Тарасенко; заслуженные артисты ЛНР Руслан Буханцев, Сергей Чуйков, Евгения Ломовцева, Юрий Куликов, Наталья Недоступ, Инна Шостак, Александр Редя и Наталья Стародубцева, а также лауреаты международных конкурсов, широко известные луганскому зрителю.Артисты столичного академического украинского музыкально-драматического театра на Оборонной воспроизвели отрывок из рок-оперы "Распятая юность".Ведущие программы представили зрителю хронику освобождения Луганщины, которую дополняли выступления артистов.Концерт стал результатом совместной работы Министерства культуры спорта и молодежи, Народной милиции, Министерства внутренних дел, МЧС, Министерства связи и массовых коммуникаций, Министерства здравоохранения, администрации Луганска, Государственной телерадиокомпании, городского коммунального предприятия "Комбинат зеленого хозяйства и благоустройства", а также ряда предпринимателей.Напомним, 4 сентября 1943 года советские войска окончательно освободили Луганщину от немецко-фашистских захватчиков. В боях за край погибли свыше 120 тысяч солдат разных национальностей. Более 400 тысяч жителей области ушли за годы войны на фронт, 286 воинов получили звание Герой Советского Союза, четверо повторили подвиг Александра Матросова.03 сентября — Луганск