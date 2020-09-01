Обращение главы ЛНР по случаю 77-й годовщины освобождения Ворошиловградской области

Уважаемые жители Луганской Народной Республики!Поздравляю вас с 77-й годовщиной освобождения Ворошиловградской области от немецко-фашистских захватчиков.Великая Отечественная война стала самым суровым испытанием для всего советского народа. Луганщина находилась под вражеской оккупацией почти год. За это время от фашистской агрессии погибло около 100 тысяч наших соотечественников, более 70 тысяч были угнаны на принудительные работы в Германию. Высокой ценой досталась победа, но борьба нашего народа за свободу стала настоящим примером мужества и отваги для будущих поколений.Великий подвиг отцов, дедов и прадедов – это наша гордость, святыня, которая придает нам силы в борьбе с украинским фашизмом. Сегодня, как и они в те далекие годы, мы стоим крепким форпостом на защите Русского мира от коричневой чумы. И я уверен – обязательно одержим победу и докажем, что достойны памяти героических предков.Низкий поклон ветеранам, участникам Великой Отечественной войны и труженикам тыла за героизм и самоотверженность. Вечная слава погибшим!С праздником, дорогие земляки! Мира, благополучия и добра!Глава ЛНРЛеонид Пасечник04 сентября — Луганск