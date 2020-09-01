В Луганске, Стаханове, Ровеньках, Красном Луче приостановят ТВ-вещение с 7 по 9 сентября



Об этом сообщили в Министерстве связи и массовых коммуникаций.

В Луганске 9 сентября с 08:00 до 14:00 будет отсутствовать вещание телеканала «Мир», а 10 сентября в то же время — «ТВ-центра».

В Стаханове 8 сентября с 08:00 до 14:00 будет приостановлено вещание телеканалов «Первый» и «НТВ», а 10 сентября в то же время будет отсутствовать первый мультиплекс эфирного цифрового телевизионного вещания (10 телепрограмм).

В Ровеньках 9 сентября с 08:00 до 14:00 будет приостановлено вещание телеканалов «НТВ» и «Россия 24».

В Красном Луче 7 сентября с 08:00 до 14:00 будет отсутствовать вещание телеканалов «НТВ», «Пятница», «Луганск 24» и «Звезда». Удобный город - Сегодня, 06:22 144 «Компания радиовещания, радиосвязи и телевидения» (КРРТ) частично приостановит вещание в четырех городах в связи с проведением плановых профилактических работ.Об этом сообщили в Министерстве связи и массовых коммуникаций.В Луганске 9 сентября с 08:00 до 14:00 будет отсутствовать вещание телеканала «Мир», а 10 сентября в то же время — «ТВ-центра».В Стаханове 8 сентября с 08:00 до 14:00 будет приостановлено вещание телеканалов «Первый» и «НТВ», а 10 сентября в то же время будет отсутствовать первый мультиплекс эфирного цифрового телевизионного вещания (10 телепрограмм).В Ровеньках 9 сентября с 08:00 до 14:00 будет приостановлено вещание телеканалов «НТВ» и «Россия 24».В Красном Луче 7 сентября с 08:00 до 14:00 будет отсутствовать вещание телеканалов «НТВ», «Пятница», «Луганск 24» и «Звезда». Удобный город - Сегодня, 06:22 144

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