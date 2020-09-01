Для «Луганскгаза» установили тарифы на теплоснабжение
Госкомитет тарифного и ценового регулирования ЛНР установил для «Луганскгаза» тарифы в сфере теплоснабжения.
Об этом сообщается на официальном сайте ведомства.
«Установить Государственному предприятию «Луганскгаз» тарифы с учетом налога с оборота 2,0 %", — говорится в документе.
Установленные тарифы применяются с 01 сентября 2020 года.
Ранее в Луганске установили предельную величину роста тарифов на жилищно-коммунальные услуги. Удобный город - Сегодня, 08:36 152
Об этом сообщается на официальном сайте ведомства.
«Установить Государственному предприятию «Луганскгаз» тарифы с учетом налога с оборота 2,0 %", — говорится в документе.
Установленные тарифы применяются с 01 сентября 2020 года.
Ранее в Луганске установили предельную величину роста тарифов на жилищно-коммунальные услуги. Удобный город - Сегодня, 08:36 152
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