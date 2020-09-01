Регистрация  ::  Войти

Авторизация


Забыли пароль?
Власть
Экономика
Соц сфера
Проблема
Память
Луганщина
Духовность
Здоровье
Образование
Культура
ЖКХ
Семья
Сегодня

Для «Луганскгаза» установили тарифы на теплоснабжение

robot Сегодня, 08:450Новости
Для «Луганскгаза» установили тарифы на теплоснабжение
Госкомитет тарифного и ценового регулирования ЛНР установил для «Луганскгаза» тарифы в сфере теплоснабжения.
Об этом сообщается на официальном сайте ведомства.
«Установить Государственному предприятию «Луганскгаз» тарифы с учетом налога с оборота 2,0 %", — говорится в документе.
Установленные тарифы применяются с 01 сентября 2020 года.
Ранее в Луганске установили предельную величину роста тарифов на жилищно-коммунальные услуги. Удобный город - Сегодня, 08:36 152

Метки: {keywords}

  • Распечатать

Ссылки на материал


html-cсылка:

BB-cсылка:

Прямая ссылка:

Ссылки по теме: