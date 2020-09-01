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«Луганскводе» установили тарифы на централизованное водоснабжение и водоотведение

bot Сегодня, 08:450Новости
«Луганскводе» установили тарифы на централизованное водоснабжение и водоотведение
Госкомитет тарифного и ценового регулирования установил государственному унитарному предприятию «Лугансквода» тарифы на централизованное водоснабжение и водоотведение. Об этом сообщается на официальном сайте ведомства.
«Установить государственному унитарному предприятию «Лугансквода» тарифы на централизованное водоснабжение и водоотведение с учетом налога с оборота в размере 2,0%", — говорится в документе.
Установленные тарифы применяются с 01 сентября 2020 года. Удобный город - Сегодня, 08:28 262

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