Около 60 га леса выгорело под Антрацитом из-за нарушения правил пожарной безопасности

Около 60 га леса выгорело на территории государственного унитарного предприятия (ГУП) ЛНР "Ивановское лесоохотничье хозяйство" в поселке городского типа Красный Кут Антрацитовского района из-за нарушения правил пожарной безопасности. Об этом сообщила пресс-служба МЧС ЛНР.

"В результате занесения постороннего источника огня неустановленными лицами горел смешанный лес на площади 60 гектаров на территории Краснокутского лесничества ГУП ЛНР "Ивановское лесоохотничье хозяйство", сухая трава и кустарник на площади 57 гектаров на открытой территории", - говорится в сообщении.

Ранее сегодня в МЧС сообщали, что пожары за сутки уничтожили в ЛНР более 330 га сухой травы и мусора.

04 сентября — Луганск