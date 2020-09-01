Пожары за сутки уничтожили в ЛНР более 330 га сухой травы и мусора – МЧС

Пожары за сутки уничтожили в ЛНР более 330 га сухой травы и мусора. Об этом сообщила пресс-служба МЧС ЛНР.

"Ликвидировано 100 пожаров, 86 из которых были связаны с возгоранием травы и мусора на открытой территории на общей площади 332 гектара", - говорится в сообщении.

Напомним, Центр гидрометеорологии МЧС ЛНР объявил с 1 по 7 сентября в Республике самый высокий, пятый, класс пожарной опасности.

Пожароопасность - это определенное состояние атмосферы: высокий температурный фон, низкое содержание водяного пара в атмосфере, отсутствие дождей и другие факторы, что влечет за собой самовозгорание лесных массивов, сухой травы в полях, парках, особенно при неосторожном обращении с огнем.

Существует пять классов пожарной опасности:

1-й класс – очень малая пожарная опасность,

2-й класс – малая пожарная опасность,

3-й класс – средняя пожарная опасность,

4-й класс – высокая пожарная опасность,

5-й класс – чрезвычайная пожарная опасность.

МЧС обращает внимание на то, что в пожароопасный период в лесах и степях запрещается разведение открытого огня. Запрещается также оставлять в лесной и степной зоне бутылки или осколки стекла, так как фокусирующее солнечные лучи стекло может сработать как зажигательная линза.

04 сентября — Луганск