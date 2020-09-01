Трамп заявил, что при слове "Россия" выключает телевизор

"Если у меня получится поладить с Россией – это хорошо или плохо? Думаю, это хорошо… Поладить с (другими) странами - это на самом деле хорошо, а не плохо. Это очень хорошо", - заявил Трамп на митинге в Пенсильвании, который транслировали американские телеканалы.

Фото: ReutersСША лучше иметь хорошие отношения с Россией и другими странами, такое мнение высказал президент Дональд Трамп, признав в то же время, что, когда слышит в эфире о сговоре с Россией, он выключает телевизор, передает РИА Новости.Президент США добавил, что когда слышит слово "Россия", то просто "выключает телевизор". "Это сумасшествие", - добавил он, имея в виду обвинения в "сговоре" с Москвой.