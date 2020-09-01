В Приморье из-за тайфуна погибли три человека

"В настоящее время обнаружены двое погибших, семь человек не пострадали, спасательная операция продолжается, угроза затопления судна и загрязнения окружающей среды отсутствует", - сообщили в прокуратуре.

Фото: © пресс-служба управления МЧСДва человека погибли, когда плавкран "Черноморец-34" выбросило на отмель в Уссурийском заливе из-за бушующего в Приморье тайфуна "Майсак".Ранее один человек погиб от последствий тайфуна в селе Лукьяновка Шкотовского района, общее число жертв стихии, таким образом, выросло до трех человек, передает РИА Новости.По данным Дальневосточной транспортной прокуратуры, инцидент произошел вечером в четверг около 23.25 (16.25 мск) в бухте Тепляковского. На отмель выбросило плавучий кран "Черноморец-34", принадлежащий ПАО "Славянский судоремонтный завод". На борту находились девять членов экипажа.В региональном главке МЧС РИА Новости рассказали, что на место происшествия прибыли спасатели, однако их помощь не потребовалась.По факту происшествия проводится проверка.Всего в результате разгула стихии в Приморье пострадали 70 муниципалитетов, более 150 тысяч человек остались без света. Наиболее сложная ситуация в Находке, где уже введен режим ЧС муниципального характера, в Шкотовском, Партизанском, Надеждинском, Хасанском районах, Артеме и Владивостоке.Во Владивостоке ветер ураганной силы достиг пика в 40 метров в секунду, зафиксированы порывы ветра до 43 метров в секунду. Мосты через бухту Золотой Рог и на остров Русский в четверг днем закрыли из-за ураганного ветра.