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Постпред США в ОБСЕ сказал, что надо сделать с Лукашенко "прямо сейчас"

root Сегодня, 09:150Новости
Постпред США в ОБСЕ сказал, что надо сделать с Лукашенко "прямо сейчас"
Фото: РИА Новости
Постоянный представитель США в ОБСЕ Джеймс Гилмор считает, что страны Запада должны попытаться убедить президента Белоруссии Александра Лукашенко добровольно отказаться от власти, передает РИА Новости.
"То, что мы должны сделать прямо сейчас – это убедить Лукашенко, что он не может быть президентом страны в этих обстоятельствах", - сказал американский дипломат в интервью Foreign Policy.

Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых, по данным ЦИК, в шестой раз победил Лукашенко, набрав 80,1% голосов. Оппозиция считает, что на выборах победила Светлана Тихановская, а не Лукашенко.
В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них - свыше 120 сотрудников правоохранительных органов. Власти сообщали о гибели троих протестующих.

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