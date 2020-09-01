В Луганске второй день подряд фиксируется случай смерти от коронавируса



Об этом сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения.

«Зарегистрирован один летальный случай», — говорится в сообщении.

Таким образом, с начала пандемии медики региона зарегистрировали 19 смертей пациентов, у которых был диагностирован коронавирус.

Как информировал журналисты, вчера 3 сентября был также зарегистрирован летальный случай. Таким образом, смерть от коронавируса регистрируется второй день подряд. Красота и здоровье - Сегодня, 10:02 162 Луганские медики за сутки зарегистрировали один летальный случай от COVID-19.Об этом сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения.«Зарегистрирован один летальный случай», — говорится в сообщении.Таким образом, с начала пандемии медики региона зарегистрировали 19 смертей пациентов, у которых был диагностирован коронавирус.Как информировал журналисты, вчера 3 сентября был также зарегистрирован летальный случай. Таким образом, смерть от коронавируса регистрируется второй день подряд. Красота и здоровье - Сегодня, 10:02 162

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