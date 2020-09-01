В Луганске второй день подряд фиксируется случай смерти от коронавируса
Луганские медики за сутки зарегистрировали один летальный случай от COVID-19.
Об этом сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения.
«Зарегистрирован один летальный случай», — говорится в сообщении.
Таким образом, с начала пандемии медики региона зарегистрировали 19 смертей пациентов, у которых был диагностирован коронавирус.
Как информировал журналисты, вчера 3 сентября был также зарегистрирован летальный случай. Таким образом, смерть от коронавируса регистрируется второй день подряд. Красота и здоровье - Сегодня, 10:02 162
Об этом сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения.
«Зарегистрирован один летальный случай», — говорится в сообщении.
Таким образом, с начала пандемии медики региона зарегистрировали 19 смертей пациентов, у которых был диагностирован коронавирус.
Как информировал журналисты, вчера 3 сентября был также зарегистрирован летальный случай. Таким образом, смерть от коронавируса регистрируется второй день подряд. Красота и здоровье - Сегодня, 10:02 162
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