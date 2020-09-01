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Масштабные пожары продолжаются в Луганской области. Количество возгораний растет

bot Сегодня, 10:3021Новости
Масштабные пожары продолжаются в Луганской области. Количество возгораний растет
Пожары на Луганщине не прекращаются.
Жители в соцсетях сообщают о новых очагах возгорания в Золотом, Попасной, Белогоровки.
«Попасная, вся в дыму. В городе нечем дышать, все как в тумане горит со всех сторон», — пишет очевидец.
Как сообщают в пресс-центре ГУ ГСЧС в Луганской области, по состоянию на 7:00 4 сентября продолжается тушение 3 очагов возгорания сухой травы и лесных насаждений в 2 районах области — Новоайдарском и Станично-Луганском.

Так, очаги возгорания наблюдаются в с. Лобачево, с. Лопаскино и с. Болотенное.

Сейчас тушат отдельные очаги тления лесной подстилки и остатков древесины внутри контролируемого периметра.

К тушению пожаров задействовано 404 человека и 73 единицы техники. Новости Региона - Сегодня, 09:54 123

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