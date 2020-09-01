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В Луганске за сутки зарегистрирован 21 новый случай заболевания COVID-19

robot Сегодня, 10:3022Новости
В Луганске за сутки зарегистрирован 21 новый случай заболевания COVID-19
Луганские медики зарегистрировали 725 случаев заражения коронавирусной инфекцией в регионе. Об этом сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения.
«Всего по состоянию на 09:00 4 сентября зарегистрированных и подтвержденных случаев инфекции COVID-19 на территории ЛНР — 725», — говорится в сообщении.
Выписано полностью выздоровевших и с дважды отрицательным результатом теста на коронавирус в общей сложности 622 человека.
Вчера, 3 сентября было выявлено 12 новых заболевших коронавирусом. Красота и здоровье - Сегодня, 09:38 192

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