Обращение председателя Народного Совета ЛНР по случаю 77-летия освобождения Луганщины

Уважаемые ветераны Великой Отечественной войны, труженики тыла, жители Луганской Народной Республики!4 сентября 1943 года – особая дата для всех нас. Именно в этот день 77 лет назад солдаты Советской армии в ожесточенных и кровопролитных боях освободили от немецко-фашистских захватчиков Ворошиловградскую область.За время оккупации жители нашего края столкнулись с бесчеловечной жестокостью: массовое истребление мирного населения, боль, слезы, горечь потерь, полностью разрушенная инфраструктура – нацисты превратили в руины каждую пядь захваченной земли.Высокую цену заплатил наш народ за освобождение, и это стало настоящим примером мужества и отваги советского солдата для будущих поколений.Мы, потомки героев-освободителей, всегда будем помнить и чтить тех, кто, проливая кровь, не жалея себя, уничтожил коричневую чуму.В этот памятный день мы преклоняем колени перед подвигом павших и говорим слова благодарности всем, кто самоотверженно сражался за нашу малую родину, кто, не жалея сил, трудился в тылу, кто возрождал и поднимал из руин наш Донбасс. Память об их великом подвиге всегда будет жить в наших сердцах!Председатель Народного Совета ЛНРДенис Мирошниченко04 сентября — Луганск