ВСУ средствами РЭБ подавляют каналы управления беспилотниками ОБСЕ – Народная милиция

Киевские силовики активно используют средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) для препятствования работе беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ в районах Попасной и села Троицкое. Об этом на брифинге в ЛуганскИнформЦентре сообщил официальный представитель Народной милиции ЛНР Яков Осадчий.

"Зафиксировано активное применение противником средств РЭБ. Мобильными группами из состава 305-го и 20-го отдельных батальонов РЭБ в зонах ответственности 30-й и 24-й бригад ВСУ в районах населенных пунктов Попасная и Троицкое подавлялись каналы управления и навигации БПЛА ОБСЕ", - сказал он.

Ранее в Народной милиции ЛНР неоднократно информировали, что киевские силовики используют средства РЭБ для препятствования работе БПЛА СММ ОБСЕ в зоне проведения так называемой операции объединенных сил.

Власти Украины начали силовую операцию против Донбасса в апреле 2014 года. Урегулирование конфликта базируется на Комплексе мер по выполнению Минских соглашений, подписанном 12 февраля 2015 года в белорусской столице участниками Контактной группы и согласованном с главами стран - участниц "нормандской четверки" (Россия, Германия, Франция и Украина). Документ, в частности, предусматривает прекращение огня и отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения.

04 сентября — Луганск