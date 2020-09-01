Брянковчане поучаствовали во Всероссийском диктанте об истории Великой Отечественной войны (ФОТО)

Жители Брянки приняли участие во Всероссийском историческом диктанте на тему событий Великой Отечественной войны "Знать, чтобы помнить". Об этом со ссылкой на заведующего городским методическим кабинетом Сергея Миронюка сообщили в администрации Брянки."3 сентября в малом зале администрации Брянки прошел "Диктант Победы". Это международный исторический диктант по событиям Великой Отечественной войны", - сказал Миронюк.Он отметил, что "Диктант Победы" под девизом "Знать, чтобы помнить" проводится общественной организацией "Послы Победы", которая является представителем Всероссийского общественного движения "Волонтеры Победы" в Луганской Народной Республике. Организаторами диктанта выступают Всероссийская политическая партия "Единая Россия", Российское историческое общество, Российское военно-историческое общество и Всероссийское общественное движение "Волонтеры Победы"."В Брянке организаторами акции выступили отдел образования горадминистрации и городской методический кабинет при поддержке общественного движения (ОД) "Мир Луганщине", - уточнил Миронюк.Он рассказал, что целью проведения диктанта на территории Республики является привлечение широкой общественности к изучению истории Великой Отечественной и Второй мировой войн, "повышение исторической грамотности и патриотического воспитания молодежи". Участие в диктанте добровольное и бесплатное. Его проводят в форме тестирования: участникам предлагается 25 заданий, которые нужно выполнить в течение 45 минут.Заведующий методкабинетом сообщил, что в Брянке в акции поучаствовали начальник отдела образования горадминистрации Светлана Стрижаченко, активисты проектов "Молодая гвардия" и "Дружина" ОД "Мир Луганщине", учащиеся образовательных учреждений города."Участники диктанта получили уникальную возможность получить независимую оценку своих знаний о событиях Великой Отечественной войны", - подчеркнул Миронюк."Диктант Победы" впервые прошел в 2019 году, участие в акции приняли более 150 тыс. человек. В 2020 году в нем приняли участие около 1 млн человек из 75 стран.04 сентября — Луганск