Беспрепятственно попасть в Луганск могут исключительно лица с официальной пропиской



«К сотрудникам гуманитарного центра обратилась Юлия Николаевна 1959 года рождения с просьбой о помощи в предоставлении продуктов питания. Юлия Николаевна — жительница г. Сумы. В Луганске, который находится на неподконтрольной правительству Украины территории, женщине необходимо посетить беременную дочь. Уже неделю Юлия Николаевна вынужденно живет в так называемой «нейтральной» зоне, ожидая возможности пересечь линию разграничения», — сказано в сообщении.

Беспрепятственно попасть в ОРЛО могут исключительно лица с официальной пропиской на неподконтрольной правительству Украины территории, остальные должны предоставить пакет документов, доказывающий необходимость визита.

Теперь лица с пропиской на подконтрольной правительству Украины территории вынуждены по несколько дней ожидать, когда им разрешат пересечь линию разграничения в сторону ОРЛО. Все это время люди находятся в так называемой «нейтральной» зоне.

Новости Региона - Сегодня, 11:29 157 Сотрудники гуманитарного центра «Пролиска — Станица Луганская», продолжают оказывать помощь людям, которые вынуждены ночевать в так называемой «нейтральной» зоне вблизи КПВВ «Станица Луганская», потому что представители ЛНР изменили правила пересечения линии разграничения.«К сотрудникам гуманитарного центра обратилась Юлия Николаевна 1959 года рождения с просьбой о помощи в предоставлении продуктов питания. Юлия Николаевна — жительница г. Сумы. В Луганске, который находится на неподконтрольной правительству Украины территории, женщине необходимо посетить беременную дочь. Уже неделю Юлия Николаевна вынужденно живет в так называемой «нейтральной» зоне, ожидая возможности пересечь линию разграничения», — сказано в сообщении.Беспрепятственно попасть в ОРЛО могут исключительно лица с официальной пропиской на неподконтрольной правительству Украины территории, остальные должны предоставить пакет документов, доказывающий необходимость визита.Теперь лица с пропиской на подконтрольной правительству Украины территории вынуждены по несколько дней ожидать, когда им разрешат пересечь линию разграничения в сторону ОРЛО. Все это время люди находятся в так называемой «нейтральной» зоне.Новости Региона - Сегодня, 11:29 157

Метки: {keywords}