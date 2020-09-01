Какие отделения госбанка будут работать 5 сентября
В Госбанке ЛНР определили дежурные отделения для работы в субботу 5 сентября. В отделениях будут выплачивать все виды пенсий, социальных пособий, зарплат и принимать коммунальные платежи.
№ п.п. Город Адрес График работы
1. Луганск ул. Советская, 61 8.30 — 16.00
2. Луганск кв. 50 лет Октября,4в 8.30 — 16.00
3. Луганск кв. Степной, 5 8.30 — 16.00
4. Луганск ул. Веселогоровская, 7 8.30 — 16.00
5. Алчевск ул. Гмыри, 29 8.30 — 16.00
6. Антрацит ул. О. Кошевого, 2 8.30 — 16.00
7. Брянка микрорайон «Тополь», 11а 8.30 — 16.00
8. Краснодон ул. П. Котова, 1а 8.30 — 16.00
9. Красный Луч ул. Луганское шоссе, 25 8.30 — 16.00
10. Лутугино ул. Крупской, 22 8.30 — 16.00
11. Перевальск ул. Ленина, 39а 8.30 — 16.00
12. Ровеньки ул. Плеханова, 1/1 8.30 — 16.00
13. Свердловск ул. Энгельса, 32 8.30 — 16.00
14. Стаханов ул. Ленинградская, 3/1 8.30 — 16.00
15. Кировск ул. 23-го Партсъезда, 10а 8.30 — 16.00
16. Славяносербск ул. Ленина, 68 8.30 — 16.00
17. Первомайск ул. Макушкина, 1а 8.30 — 16.00
Экономика - Сегодня, 11:07 136
№ п.п. Город Адрес График работы
1. Луганск ул. Советская, 61 8.30 — 16.00
2. Луганск кв. 50 лет Октября,4в 8.30 — 16.00
3. Луганск кв. Степной, 5 8.30 — 16.00
4. Луганск ул. Веселогоровская, 7 8.30 — 16.00
5. Алчевск ул. Гмыри, 29 8.30 — 16.00
6. Антрацит ул. О. Кошевого, 2 8.30 — 16.00
7. Брянка микрорайон «Тополь», 11а 8.30 — 16.00
8. Краснодон ул. П. Котова, 1а 8.30 — 16.00
9. Красный Луч ул. Луганское шоссе, 25 8.30 — 16.00
10. Лутугино ул. Крупской, 22 8.30 — 16.00
11. Перевальск ул. Ленина, 39а 8.30 — 16.00
12. Ровеньки ул. Плеханова, 1/1 8.30 — 16.00
13. Свердловск ул. Энгельса, 32 8.30 — 16.00
14. Стаханов ул. Ленинградская, 3/1 8.30 — 16.00
15. Кировск ул. 23-го Партсъезда, 10а 8.30 — 16.00
16. Славяносербск ул. Ленина, 68 8.30 — 16.00
17. Первомайск ул. Макушкина, 1а 8.30 — 16.00
Экономика - Сегодня, 11:07 136
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