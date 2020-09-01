Украденные украшения вернули владелице спустя два года
Жительнице Лутугинского района республики вернули украшения, украденные у неё два года назад. Об этом 4 сентября сообщили в Центре общественных связей МВД ЛНР.
Осуждённый 1988 года рождения указал местоположение тайника с награбленным. Правоохранители, приехав на место, нашли под одной из электроопор часть ювелирных изделий, украденных мужчиной в 2018 году в посёлке Белореченский.
Женщина, у которой украли украшения, в присутствии понятых опознала свои вещи, после чего их ей вернули. По её словам, помимо материальной стороны вопроса, очень важно и другое — это память о событиях, которые произошли в жизни.
— Поздравление с юбилеем от родителей, обручальное кольцо мужа, крестик ребёнка. Спасибо большое за работу, — поблагодарила Ирина Соловей.
Происшествия - Сегодня, 12:43 78
Осуждённый 1988 года рождения указал местоположение тайника с награбленным. Правоохранители, приехав на место, нашли под одной из электроопор часть ювелирных изделий, украденных мужчиной в 2018 году в посёлке Белореченский.
Женщина, у которой украли украшения, в присутствии понятых опознала свои вещи, после чего их ей вернули. По её словам, помимо материальной стороны вопроса, очень важно и другое — это память о событиях, которые произошли в жизни.
— Поздравление с юбилеем от родителей, обручальное кольцо мужа, крестик ребёнка. Спасибо большое за работу, — поблагодарила Ирина Соловей.
Происшествия - Сегодня, 12:43 78
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