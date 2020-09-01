За минувшие сутки в Луганской области зарегистрировано 22 случая коронавируса.
За минувшие сутки в Луганской области зарегистрировано 22 случая коронавируса.
Об этом сообщает Луганский областной лабораторный центр МОЗ Украины.
Так, новые случаи зарегистрированы в Северодонецке (12), Лисичанске (3), Рубежном (1), Станично-Луганском районе (3), Новоайдарском районе (2), Сватовском районе (1).
Из них 7 человек контактировали с выявленными ранее, 10 — с симптомами пневмонии и тяжелого течения ОРВИ, еще 5 человек прибыли из ОРДЛО.
Всего на сегодняшний день на Луганщине подтверждено 396 случаев коронавируса. Новости Региона - Сегодня, 12:27 118
Об этом сообщает Луганский областной лабораторный центр МОЗ Украины.
Так, новые случаи зарегистрированы в Северодонецке (12), Лисичанске (3), Рубежном (1), Станично-Луганском районе (3), Новоайдарском районе (2), Сватовском районе (1).
Из них 7 человек контактировали с выявленными ранее, 10 — с симптомами пневмонии и тяжелого течения ОРВИ, еще 5 человек прибыли из ОРДЛО.
Всего на сегодняшний день на Луганщине подтверждено 396 случаев коронавируса. Новости Региона - Сегодня, 12:27 118
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