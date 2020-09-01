Более 9 тыс. абитуриентов поступили в вузы Республики – Минобразования (ФОТО)

Более 9 тыс. абитуриентов поступили в вузы Республики в ходе вступительной кампании этого года. Об этом на совещании с председателем Правительства ЛНР Сергеем Козловым сообщил министр образования и науки ЛНР Сергей Цемкало.Председатель Правительства отметил, что встреча с руководителями вузов направлена на устранение возможных трудностей, возникших в начале учебного года."Я пригласил на наше совещание своих заместителей, руководителей исполнительных органов власти, в ведении которых находятся ваши вузы. Если проблемные вопросы все-таки существуют, вы их озвучили, и мы попытались найти решение", - сказал он.В ходе совещания руководители высших учебных заведений Республики сообщили, что новый учебный год начался в штатном режиме.Министр образования и науки ЛНР доложил об итогах вступительной кампании и оптимизации в системе высшего образования."В этом году мы набрали 9 014 студентов, это в целом по системе высшего образования. Можно сказать, что общее количество студентов у нас в Республике на 1 сентября составляет более 36 тысяч", - сказал Цемкало.Кроме того, он отметил, что проведение оптимизации позволило повысить конкурс при поступлении в вузы, а также сформировать их новые структуры."Конкурс на все специальности в Республике был практически два человека на одно место. Были отдельные специальности, на которые конкурс достигал и 10, и 20 абитуриентов на одно место, - добавил министр. - Все образовательные учреждения высшего образования вошли в новый учебный год с новыми структурами, подходами и взглядами на подготовку специалистов. Можно сказать, что вектор, который был принят Правительством, главой (ЛНР Леонидом Пасечником), сегодня говорит о том, что он был верно выбран. И вступительная кампания стала показателем этого".04 сентября — Луганск