Прокуратура за неделю способствовала выплате долгов по зарплате на 5,6 млн руб.

Сотрудники органов прокуратуры ЛНР предприняли меры реагирования, в результате которых в период с 28 августа по 3 сентября были выплачены задолженности по зарплатам на 5,6 млн руб. Об этом сообщила пресс-служба Генеральной прокуратуры ЛНР.

"Мерами прокурорского реагирования погашена задолженность по заработной плате в сумме 5,6 миллиона рублей", - говорится в сообщении.

Напомним, в результате предпринятых в 2019 году органами прокуратуры ЛНР мер реагирования работодатели Республики погасили задолженность по заработной плате почти на 1,2 млрд руб.

04 сентября — Луганск