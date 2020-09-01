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Прокуратура за неделю способствовала выплате долгов по зарплате на 5,6 млн руб.

root Сегодня, 13:3016Новости
Прокуратура за неделю способствовала выплате долгов по зарплате на 5,6 млн руб.
Сотрудники органов прокуратуры ЛНР предприняли меры реагирования, в результате которых в период с 28 августа по 3 сентября были выплачены задолженности по зарплатам на 5,6 млн руб. Об этом сообщила пресс-служба Генеральной прокуратуры ЛНР.
"Мерами прокурорского реагирования погашена задолженность по заработной плате в сумме 5,6 миллиона рублей", - говорится в сообщении.
Напомним, в результате предпринятых в 2019 году органами прокуратуры ЛНР мер реагирования работодатели Республики погасили задолженность по заработной плате почти на 1,2 млрд руб.
04 сентября — Луганск

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