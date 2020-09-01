Коммунальщики ЛНР, несмотря на сложности, самоотверженно выполняют свой долг – депутат

Коммунальщики Республики, несмотря на сложности, стойко и самоотверженно выполняют свой долг. Об этом заявила депутат Народного Совета ЛНР Светлана Гизай.

"В наше непростое время работники коммунальной сферы являются истинными героями и настоящими патриотами, любящими свой край. Несмотря на сложности и вызовы, они стойко и самоотверженно выполняют свой долг", - сказала она.

Депутат рассказала, что работу коммунальщиков осложняет отсутствие некоторых материалов и оборудования, "а замена водопроводных сетей в городах и районах не производилась более 75 лет".

Гизай подчеркнула, что, в частности, сотрудники коммунальных служб Славяносербского района делают все возможное для "поддержания жизнедеятельности прифронтовой территории на высоком уровне".

В рамках государственной целевой программы "Реконструкция Родаковского и Славяносербского водопроводов на 2020 год", основной целью которой является снижение потерь питьевой воды при добыче и транспортировке, было выполнено бурение трех водозаборных скважин.

"Наша задача, как депутатов Народного Совета Луганской Народной Республики, укреплять правовой каркас, на котором держатся республиканские программы в сфере жилищно-коммунального хозяйства и жилищной политики. Также нам необходимо всячески способствовать и помогать в обеспечение достойных условий жизни людей, проживающих непосредственно в прифронтовой зоне", - подытожила парламентарий.

Напомним, завершение мероприятий по реконструкции Родаковского водозабора позволит увеличить его производительность в 16 раз.

Осенью 2018 года тогда еще Совет министров ЛНР своим постановлением утвердил государственную программу "Реконструкция Родаковского и Славяносербского водопроводов на 2018–2019 годы".

04 сентября — Луганск