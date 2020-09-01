Лукашевич указал на подъём нацистской идеологии в ряде стран ОБСЕ

«К сожалению, сегодня, несмотря на выработанные правовые механизмы, нацистская идеология вновь на подъёме в ряде государств — участников ОБСЕ. Открыто ведется пропаганда нацистских идей и ценностей, поднимают голову национал-радикалы, активизируются попытки раскола общества по национальному и языковому признакам», — сказал он, выступая по случаю годовщины начала Второй мировой войны.

«Чествования нацистов оскорбляют память их жертв и идут вразрез с международными обязательствами государств. Такие действия нарушают и резолюцию Генеральной Ассамблеи ООН, осуждающую героизацию нацизма. Показательно, что Украина и США — единственные государства, которые ежегодно голосуют против этого документа», — приводит слова постпреда РИА Новости.

© Фото предоставлено постоянным представительством России при ОБСЕНацистская идеология находится на подъёме в ряде государств — участников ОБСЕ, заявил постпред России при ОБСЕ Александр Лукашевич, передает RT.Так, в Эстонии на высотах Синимяэ проводятся сборища почитателей эстонских военнослужащих 20-й дивизии ваффен-СС, напомнил Лукашевич.Он также напомнил, что в Риге каждый год 16 марта проходят марши легионеров СС и их молодых сторонников-радикалов. Подобные шествия устраиваются и в Литве.Лукашевич добавил, что украинское правительство также финансирует «военно-патриотические» лагеря для молодёжи под эгидой ультраправых группировок. Кроме того, более 900 различных «групп ненависти» действует в США.Общая безопасность достижима только совместными усилиями, подчеркнул дипломат.