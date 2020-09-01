Песков заявил о передаче ФСБ данных Минска по ситуации с Навальным

«В целом это материалы, которые по линии специальных служб циркулируют, они анализируются в наших спецслужбах… Они же вчера были переданы. Вчера, если вы обратили внимание, Лукашенко сказал, они будут переданы в ФСБ», — сказал Песков.

Фото: РИА НовостиРоссийские спецслужбы анализируют переданные в четверг, 3 сентября, Белоруссией данные о том, что заявления об отравлении Алексея Навального являются фальсификацией. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, передает RT.Как отметил представитель Кремля, наверняка ФСБ доложит о переданных документах президенту.«Это функция любой спецслужбы», — добавил он.2 сентября Германия заявила, что проведённые исследования выявили у Навального вещество из группы «Новичок».На следующий день президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с премьером России Михаилом Мишустиным сообщил о перехвате разговора Варшавы и Берлина о том, что заявления о Навальном являются фальсификацией.В германском правительстве отметили, что утверждение Лукашенко «является неправдой».