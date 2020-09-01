Луганский педуниверситет назвал самые популярные специальности у абитуриентов в этом году

Исполняющая обязанности ректора Луганского государственного педагогического университета Жанна Марфина на совещании с председателем Правительства ЛНР Сергеем Козловым назвала наиболее популярные специальности среди абитуриентов в этом году.

"Лидерами среди направлений подготовки и специальностей мы можем назвать прежде всего "Психологию", где конкурсная ситуация составила 42 человека на место, это направления подготовки "Спорт", "Перевод и переводоведение", где конкурс был 10 человек на место. Если говорить о педагогическом образовании, то здесь лидерами стали филологические направления, это "Специальное дефектологическое образование" – конкурная ситуация 10 человек на место, а также "Дошкольное образование" с "Логопедией" и "Начальное образование", - сообщила Марфина.

Она отметила, что университет "государственный заказ на подготовку специалистов высшего образования выполнил".

04 сентября — Луганск