Главком ВСУ приказал обеспечить голосование за партию Зеленского – Народная милиция

Главнокомандующий вооруженными силами Украины генерал Руслан Хомчак отправил указания, в соответствии с которыми подразделения, действующие в зоне проведения так называемой операции объединенных сил ("ООС") должны обеспечить на выборах в местные органы власти голосование за кандидатов от партии президента Украины Владимира Зеленского "Слуга народа". Об этом на брифинге в ЛуганскИнформЦентре сообщил начальник управления Народной милиции ЛНР полковник Ян Лещенко.

"Начинающаяся с 5 сентября на Украине избирательная кампания по подготовке и проведению местных выборов в очередной раз становится ареной махинаций с привлечением военнослужащих ВСУ. Так, с целью обеспечения высокого процента голосования на местных выборах за кандидатов от партии "Слуга народа" главнокомандующий вооруженными силами Украины генерал Хомчак отправил указания в войска, согласно которым командиры частей, выполняющие задачи в зоне проведения "ООС", должны организовать взаимодействие с представителями избирательных комиссий в местах постоянной дислокации частей для включения личного состава в списки избирателей и голосования от их имени за кандидатов от правящей партии", - сказал Лещенко.

Он добавил, что "для обеспечения выполнения всех вышеуказанных мероприятий проводится сбор паспортов военнослужащих и отправка их в пункты постоянной дислокации для включения в списки избирателей".

Ранее Верховная рада Украины назначила на 25 октября очередные местные выборы, при этом выборы не состоятся на неподконтрольной Киеву территории ЛНР и ДНР. Также не состоятся выборы в областные советы на подконтрольной Киеву территории Донбасса.

Власти Украины начали силовую операцию против Донбасса в апреле 2014 года. Урегулирование конфликта базируется на Комплексе мер по выполнению Минских соглашений, подписанном 12 февраля 2015 года в белорусской столице участниками Контактной группы и согласованном с главами стран - участниц "нормандской четверки" (Россия, Германия, Франция и Украина). Обеспечить выполнение положений документа стороны конфликта призвал Совет безопасности ООН, который одобрил документ резолюцией № 2202 от 17 февраля 2015 года.

Комплекс мер предусматривает прекращение огня, отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения, начало диалога о восстановлении социально-экономических связей Киева и Донбасса, а также реформу конституции Украины с целью децентрализации и закрепления "особого статуса отдельных районов Донецкой и Луганской областей".

04 сентября — Луганск