Специальности факультета ветмедицины стали самыми популярными среди абитуриентов ЛНАУ

Специальности факультета ветеринарной медицины стали самыми популярными среди абитуриентов Луганского национального аграрного университета (ЛНАУ). Об этом на совещании с председателем Правительства ЛНР Сергеем Козловым сообщил ректор вуза Вадим Матвеев.

"У нас ветеринарная медицина в этом году побила все рекорды, самый большой конкурс там был. Это связано с работой наших педагогических работников. У нас этот факультет очень хорошо работает", - сказал он.

Ректор также отметил увеличение конкурса по всем специальностям.

"В этом году мы государственный заказ выполнили и отобрали лучших студентов, которые пополняют ряды специалистов сельского хозяйства нашей Республики", - добавил Матвеев.

04 сентября — Луганск