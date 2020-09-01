Усилия медиков помогли избежать страшных последствий эпидемии коронавируса – депутат

Усилия медиков Республики помогли избежать страшных последствий эпидемии коронавируса. Об заявил депутат Народного Совета ЛНР Андрей Тамбовцев.

"Именно благодаря усилиям наших медиков удалось избежать страшных последствий эпидемии коронавируса. Они мужественно выполняли и выполняют свой долг, помогают, лечат, спасают тех, кто столкнулся с коронавирусом, и тех, кому угрожают другие болезни", - сказал он.

Депутат подчеркнул, что благодаря самопожертвованию и профессионализму медицинских работников в ЛНР также не произошло неконтролируемой вспышки COVID-19.

"Когда случаются потрясения, делящие нашу жизнь на до и после, когда мы сталкиваемся с глобальными проблемами, такими как эпидемия и риск массовых заболеваний, мы вдруг осознаем силу самоотверженности, милосердия и профессионального долга врачей. Врачи – это герои, хотя они об этом и не задумываются", - добавил Тамбовцев.

Кроме того, парламентарий отметил, что Республика справилась с этим вызовом и имеет алгоритм действий в такой ситуации.

"Сложно сказать, как долго будет продолжаться пандемия, когда выработается коллективный иммунитет. Но есть уверенность в том, что наши медики всегда помогут и что при необходимости принятия жестких решений, они будут приняты, и массового заражения не произойдет", - подытожил депутат.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила о пандемии болезни COVID-19, вызываемой коронавирусом нового типа, первые случаи заражения которым были выявлены в конце 2019 года в Китае. К настоящему времени, по данным ВОЗ, количество заразившихся новым коронавирусом превысило 26,1 млн, из них более 864 тыс. скончались. В ЛНР подтверждены 725 случаев заражения коронавирусом.

С целью недопущения распространения коронавирусной инфекции власти Республики ввели режим повышенной готовности и предприняли ряд мер, в том числе по изменению режима работы госорганов, предприятий, учреждений, транспорта. К настоящему времени на фоне улучшения ситуации с распространением инфекции большая часть ограничительных мер значительно смягчена.

Министерство здравоохранения ЛНР заявило, что ситуация с коронавирусом в Республике полностью стабилизировалась и находится под контролем Правительства и врачей.

04 сентября — Луганск