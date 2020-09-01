ВСУ за неделю разместили более 50 единиц техники в зоне "ООС" – Народная милиция

Киевские силовики за неделю разместили в зоне проведения так называемой операции объединенных сил ("ООС") более 50 единиц техники. Об этом на брифинге в ЛуганскИнформЦентре сообщил начальник управления Народной милиции ЛНР полковник Ян Лещенко.

"За истекшую неделю нашей разведкой выявлено: четыре 100-мм противотанковых пушки "Рапира" из состава 25-й бригады ВСУ; восемь 122-мм самоходных гаубиц "Гвоздика" из состава 30-й бригады ВСУ; семь 122-мм буксируемых гаубиц из состава 14-й бригады ВСУ; 13 120-мм минометов "Молот" из состава 24-й бригады ВСУ; 14 82-мм минометов БМ-37 из состава 30-й бригады ВСУ", - рассказал он.

Кроме того, 1 сентября командование 25-й бригады ВСУ перебросило в район Счастья две 122-мм артустановки "Гвоздика" и три противотанковые пушки.

Лещенко сообщил, что разведка оборонного ведомства Республики обнаружила позиции 120-мм минометной батареи и три боевые машины пехоты (БМП) в районе села Кряковка; огневые позиции минометной батареи – у Попасной; БМП и позиции минометной батареи – у поселка городского типа Трехизбенка; огневые позиции минометного расчета и расчета зенитной установки – у села Новозвановка.

"Мы не исключаем, что данное вооружение может быть использовано украинским командованием для провокационных действий в отношении защитников Республики", - предположил полковник.

Начальник управления Народной милиции призвал наблюдателей Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ принять меры по недопущению размещения вооружения и военной техники ВСУ вблизи жилых домов и объектов гражданской инфраструктуры.

Власти Украины начали силовую операцию против Донбасса в апреле 2014 года. Урегулирование конфликта базируется на Комплексе мер по выполнению Минских соглашений, подписанном 12 февраля 2015 года в белорусской столице участниками Контактной группы и согласованном с главами стран - участниц "нормандской четверки" (Россия, Германия, Франция и Украина). Документ, в частности, предусматривает прекращение огня и отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения.

04 сентября — Луганск