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Полиция ЛНР в августе изъяла более 100 тыс. кустов конопли и 2,7 кг марихуаны

root Сегодня, 15:3018Новости
Полиция ЛНР в августе изъяла более 100 тыс. кустов конопли и 2,7 кг марихуаны
Сотрудники МВД ЛНР в августе обнаружили и изъяли более 100 тыс. кустов конопли, а также более 2,7 кг марихуаны. Об этом сообщил Центр общественных связей (ЦОС) МВД Республики.
"Изъято культивированных кустов конопли – 340 штук, дикорастущих – 101 445 штук, кустов мака – 138 штук, марихуаны – 2 799 граммов, сырой конопли – 25 граммов, гашиша – 12 граммов", - говорится в сообщении.
В ЦОС уточнили, что всего в августе в рамках проведения профилактической операции "Стоп, наркотик!", направленной на выявление преступлений в сфере незаконного оборота наркотических веществ и их прекурсоров, участковые инспекторы полиции территориальных органов внутренних дел Республики выявляли 181 факт незаконного хранения, изготовления, а также переработки наркотических веществ.
04 сентября — Луганск

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