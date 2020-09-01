Полиция ЛНР в августе изъяла более 100 тыс. кустов конопли и 2,7 кг марихуаны

Сотрудники МВД ЛНР в августе обнаружили и изъяли более 100 тыс. кустов конопли, а также более 2,7 кг марихуаны. Об этом сообщил Центр общественных связей (ЦОС) МВД Республики.

"Изъято культивированных кустов конопли – 340 штук, дикорастущих – 101 445 штук, кустов мака – 138 штук, марихуаны – 2 799 граммов, сырой конопли – 25 граммов, гашиша – 12 граммов", - говорится в сообщении.

В ЦОС уточнили, что всего в августе в рамках проведения профилактической операции "Стоп, наркотик!", направленной на выявление преступлений в сфере незаконного оборота наркотических веществ и их прекурсоров, участковые инспекторы полиции территориальных органов внутренних дел Республики выявляли 181 факт незаконного хранения, изготовления, а также переработки наркотических веществ.

04 сентября — Луганск