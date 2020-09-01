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В Красноярском крае подросток планировал взорвать школу

root Сегодня, 15:4510Новости
В Красноярском крае подросток планировал взорвать школу
Фото: © Следственный Комитет Российской Федерации
В Красноярском крае предотвратили взрыв в школе, сообщили в СК, передает РИА Новости.
Задержан пятнадцатилетний житель Минусинского района. По предварительным данным, весной он замыслил теракт, изучил инструкцию по изготовлению взрывных устройств, нашел необходимые компоненты и собрал четыре бомбы, которые хранил в нежилом строении. Реализовать запланированное помешали силовики.
"В ходе допроса подросток полностью признал свою вину и раскаялся в содеянном", — говорится в релизе.

Возбуждено уголовное дело о подготовке к теракту, обучении с целью осуществления теракта, а также о незаконном изготовлении, хранении и переноске взрывных устройств.
В ближайшее время решится вопрос об избрании меры пресечения.
Ранее стало известно, что ФСБ задержала 13 человек, которые готовили массовые атаки в разных регионах, в том числе на учебные заведения.

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