Сегодня КПВВ у Станицы Луганской в первой половине дня прошли почти 1500 человек



Об этом сообщает Восточный вариант со ссылкой на Госпогранслужбу.

Так, бесперебойно продолжает функционировать КПВВ «Станица Луганская», где пропускные операции осуществляются ежедневно. По состоянию на 12:00 в этом КПВВ линию разграничения пересекло 1489 человек.

Также сегодня восстановлено движение в КПВВ «Новотроицкое» со стороны Донецка. Сейчас пограничники в этом контрольном пункте обеспечили пропуск на временно неподконтрольную территорию Украины 11 автомобилей и 111 человек.

По состоянию на 12.00 на контролируемую территорию Украины со строны Донецка последовало лишь 4 автомобиля и 20 человек.

Полностью заблокированным, остается движение в контрольном пункте въезда-выезда «Марьинка».

Кроме того, на этой неделе через КПВВ «Новотроицкое» на выезд в Донецк последовали 10 грузовых автомобилей с гуманитарным грузом от Международного комитета Красного Креста. Для жителей Донбасса международная организация направила продуктовые наборы, медицинское оборудование, материалы для систем водоснабжения. Общий вес гуманитарного груза составила более 132 тонн. Новости Региона - Сегодня, 15:44 53 Определенные Командующим ООС контрольные пункты въезда-выезда функционируют по осенним графику, ежедневно с 07.00 до 18.30.Об этом сообщает Восточный вариант со ссылкой на Госпогранслужбу.Так, бесперебойно продолжает функционировать КПВВ «Станица Луганская», где пропускные операции осуществляются ежедневно. По состоянию на 12:00 в этом КПВВ линию разграничения пересекло 1489 человек.Также сегодня восстановлено движение в КПВВ «Новотроицкое» со стороны Донецка. Сейчас пограничники в этом контрольном пункте обеспечили пропуск на временно неподконтрольную территорию Украины 11 автомобилей и 111 человек.По состоянию на 12.00 на контролируемую территорию Украины со строны Донецка последовало лишь 4 автомобиля и 20 человек.Полностью заблокированным, остается движение в контрольном пункте въезда-выезда «Марьинка».Кроме того, на этой неделе через КПВВ «Новотроицкое» на выезд в Донецк последовали 10 грузовых автомобилей с гуманитарным грузом от Международного комитета Красного Креста. Для жителей Донбасса международная организация направила продуктовые наборы, медицинское оборудование, материалы для систем водоснабжения. Общий вес гуманитарного груза составила более 132 тонн. Новости Региона - Сегодня, 15:44 53

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