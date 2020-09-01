Самые популярные специальности у абитуриентов в этом году



«Лидерами среди направлений подготовки и специальностей мы можем назвать прежде всего «Психологию», где конкурсная ситуация составила 42 человека на место, это направления подготовки «Спорт», «Перевод и переводоведение», где конкурс был 10 человек на место. Если говорить о педагогическом образовании, то здесь лидерами стали филологические направления, это «Специальное дефектологическое образование» — конкурная ситуация 10 человек на место, а также «Дошкольное образование» с «Логопедией» и «Начальное образование», — сообщила Марфина.

Она отметила, что университет «государственный заказ на подготовку специалистов высшего образования выполнил». Культура - Сегодня, 15:31 101 Исполняющая обязанности ректора Луганского государственного педагогического университета Жанна Марфина на совещании назвала наиболее популярные специальности среди абитуриентов в этом году.«Лидерами среди направлений подготовки и специальностей мы можем назвать прежде всего «Психологию», где конкурсная ситуация составила 42 человека на место, это направления подготовки «Спорт», «Перевод и переводоведение», где конкурс был 10 человек на место. Если говорить о педагогическом образовании, то здесь лидерами стали филологические направления, это «Специальное дефектологическое образование» — конкурная ситуация 10 человек на место, а также «Дошкольное образование» с «Логопедией» и «Начальное образование», — сообщила Марфина.Она отметила, что университет «государственный заказ на подготовку специалистов высшего образования выполнил». Культура - Сегодня, 15:31 101

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