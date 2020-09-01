Минобразования ЛНР проведет онлайн-викторину, посвященную 225-летию Луганска

Министерство образования и науки ЛНР проведет для детей онлайн-викторину, посвященную 225-летию Луганска. Об этом на брифинге в ЛуганскИнформЦентре сообщил директор Республиканского центра детско-юношеского туризма и краеведения Борис Портной.Он рассказал, что онлайн-викторина пройдет в рамках республиканской акции, посвященной 85-летию трудовой доблести и славы Донбасса."Достаточно интересный для детей проект работы, который нами уже был опробован, - это проведение онлайн-викторины. Мы на разных платформах будем проводить 12 и 13 сентября в рамках этой акции онлайн-викторины на две тематики: первая будет посвящена трудовой Луганщине, а вторая 225-летию города Луганска", - сказал директор центраОн уточнил, что викторина, посвященная Дню города, стартует. Ссылка для участия в онлайн-викторине будет в ближайшее время размещена на официальном сайте Минобразования.Ранее администрация Луганска приглашала жителей и гостей столицы Республики на праздничные мероприятия ко Дню города, который будет отмечаться 12-13 сентября.Напомним, День города в Луганске отмечается во вторую субботу сентября.04 сентября — Луганск