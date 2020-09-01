Получение гражданства РФ стало первым шагом к воссоединению Донбасса с Россией - депутат

Получение гражданства РФ жителями Донбасса является первым шагом на пути к воссоединению с Россией. Об этом заявил депутат Народного Совета ЛНР Алексей Белецкий.

"Получение гражданства Российской Федерации жителями Донбасса является закономерным и единственно правильным итогом нашей борьбы за правду и историческую справедливость. Я уверен, что это только первый шаг на пути нашего воссоединения с Россией, для полноценного всемирного признания Донбасса частью Русского мира", - сказал он.

Депутат подчеркнул, что ответственное отношение жителей ЛНР к получению российского гражданства ярко отражает их чаяния.

"Важно и то, что люди, больше всего пострадавшие от агрессии вооруженных сил Украины, могут получить помощь от общественного фонда "Созидание", который с каждым днем пополняет свою базу добрых дел, оказывая им материальную помощь на оформление паспорта", - добавил Белецкий.

Президент России Владимир Путин 24 апреля 2019 года подписал указ, позволяющий жителям ЛНР и ДНР получить гражданство РФ в упрощенном порядке. Глава ЛНР Леонид Пасечник выразил благодарность России за это решение, а также поручил профильным министерствам создать необходимые условия для организации процесса приема документов от жителей ЛНР для последующей выдачи паспортов Российской Федерации. Первый пункт по приему документов от желающих вступить в гражданство РФ открылся в Луганске 6 мая. В настоящее время пункты приема документов на получение российских паспортов действуют во всех городах и районах Республики. 24 апреля 2020 года Путин подписал закон, освобождающий жителей Луганской и Донецкой Народных Республик от уплаты госпошлины за прием в гражданство РФ.

МВД ЛНР в рамках совместного проекта с Министерством связи и массовых коммуникаций ЛНР запустило электронную очередь на оформление паспортов Республики и Российской Федерации и совместно с Минкомсвязи - call-центр для информирования жителей ЛНР о готовности паспорта РФ. Регистрация в электронной очереди на оформление паспортов ЛНР, Российской Федерации, а также на прохождение дактилоскопии доступна для жителей всех городов и районов Республики.

Первая группа жителей ЛНР получила в упрощенном порядке российские паспорта 14 июня 2019 года. По состоянию на 7 августа более 124 тыс. жителей Республики получили гражданство Российской Федерации в упрощенном порядке.

04 сентября — Луганск