Отсутствие электроснабжения в Луганске 7 сентября
Специалисты Центральных городских электрических сетей (ГЭС) 7 сентября будут временно отключать от электричества некоторые дома Жовтневого, Ленинского районов Луганска и поселка Дзержинское в связи с плановыми ремонтными работами на линиях электропередач (ЛЭП).
В Жовтневом районе электроснабжение временно будет отсутствовать по адресам:
улица Забайкальская, 60, 62, 64, 66, 68, 68а, 69, 71 ,73, 75, 77, 79, 81, 81б;
улица Кулибина, 53;
улица Минская, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 106;
улица Огневая, 27а, 29, 30, 31, 32, 32в, 33, 35, 37, 39;
улица Тихоокеанская, 26в, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 39;
улица Челябинская, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 40а, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 72, 74;
улица Яблочная, 26, 28, 31.
В Ленинской районе без электричества останется:
улица Оборонная, 20а.
В поселке Дзержинское электроснабжение будут отключать по адресам:
улица Воронежская;
квартал Героев Сталинграда, 12, 15;
улица Тибетская, 2-14, 18, 1, 7-15, 20, 22, 26-30, 34, 36, 19, 25-27, 31-37;
улица Орловская, 15, 4, 8-16, 20-24, 28, 34, 2-7, 11, 19-23;
улица Яготинского, 10, 3-9, 19, 33;
улица Барвинковская, 2-16, 20, 32, 38, 1-19, 29-37, 21-25, 26;
улица Аграрная, 2, 8, 10, 14-18, 22, 28;
улица Карельская, 5.
Предприятие приносит извинения за временные неудобства. Экономика - Сегодня, 17:31 58
В Жовтневом районе электроснабжение временно будет отсутствовать по адресам:
улица Забайкальская, 60, 62, 64, 66, 68, 68а, 69, 71 ,73, 75, 77, 79, 81, 81б;
улица Кулибина, 53;
улица Минская, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 106;
улица Огневая, 27а, 29, 30, 31, 32, 32в, 33, 35, 37, 39;
улица Тихоокеанская, 26в, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 39;
улица Челябинская, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 40а, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 72, 74;
улица Яблочная, 26, 28, 31.
В Ленинской районе без электричества останется:
улица Оборонная, 20а.
В поселке Дзержинское электроснабжение будут отключать по адресам:
улица Воронежская;
квартал Героев Сталинграда, 12, 15;
улица Тибетская, 2-14, 18, 1, 7-15, 20, 22, 26-30, 34, 36, 19, 25-27, 31-37;
улица Орловская, 15, 4, 8-16, 20-24, 28, 34, 2-7, 11, 19-23;
улица Яготинского, 10, 3-9, 19, 33;
улица Барвинковская, 2-16, 20, 32, 38, 1-19, 29-37, 21-25, 26;
улица Аграрная, 2, 8, 10, 14-18, 22, 28;
улица Карельская, 5.
Предприятие приносит извинения за временные неудобства. Экономика - Сегодня, 17:31 58
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