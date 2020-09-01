В Луганске ребенок самостоятельно ушел из детского садика, воспитатели даже не заметили.



Об этом 4 сентября сообщили в Генеральной прокуратуре.

Как выяснилось, ребенок — воспитанник детского сада ушёл с территории и самостоятельно добрался домой. Те, кто за ним присматривал, были не в курсе произошедшего.

«Это создало предпосылки к нарушению прав других детей на безопасные условия их пребывания в дошкольном образовательном учреждении. По данному факту прокуратурой района внесено представление об устранении нарушений закона, по результатам рассмотрения которого к дисциплинарной ответственности привлечены должностные лица дошкольного образовательного учреждения района», — говорится в сообщении Генпрокуратуры.

Происшествия - Сегодня, 17:30 107 После проверки прокуратуры в одном из детских садов Ленинского района Луганска назначили дисциплинарное наказание должностным лицам.Об этом 4 сентября сообщили в Генеральной прокуратуре.Как выяснилось, ребенок — воспитанник детского сада ушёл с территории и самостоятельно добрался домой. Те, кто за ним присматривал, были не в курсе произошедшего.«Это создало предпосылки к нарушению прав других детей на безопасные условия их пребывания в дошкольном образовательном учреждении. По данному факту прокуратурой района внесено представление об устранении нарушений закона, по результатам рассмотрения которого к дисциплинарной ответственности привлечены должностные лица дошкольного образовательного учреждения района», — говорится в сообщении Генпрокуратуры.Происшествия - Сегодня, 17:30 107

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