МИД Австрии вызвал посла России из-за ситуации вокруг Навального

«Мы поручили это вчера, и он (посол) сегодня будет в МИД», — цитирует министра ТАСС.

Министерство иностранных дел Австрии пригласило для беседы посла России в Вене из-за ситуации вокруг Алексея Навального, сообщил глава австрийского внешнеполитического ведомства Александер Шалленберг, передает RT.В российском посольстве подтвердили информацию.Ранее глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что России «нечего скрывать». Он отметил, что официальное обращение к ФРГ с просьбой задействовать договоры о правовой помощи и предоставить данные остаётся без ответа.2 сентября Берлин сообщил, что проведённые исследования выявили у Навального вещество из группы «Новичок».В Кремле подчёркивали, что отравляющих веществ в организме Навального до его вывоза в Германию выявлено не было.