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Ветслужба ЛНР сообщила об ограничении транзита украинской животноводческой продукции через РФ

root Сегодня, 18:150Новости
Ветслужба ЛНР сообщила об ограничении транзита украинской животноводческой продукции через РФ
Государственная служба ветеринарной медицины (ГСВМ) ЛНР проинформировала о временных ограничениях на транзит через территорию Российской Федерации сельскохозяйственных животных, а также животноводческой продукции с Украины.
"С 4 сентября 2020 года Россельхознадзор вводит временные ограничения при транзите через Российскую Федерацию сельскохозяйственных животных, а также животноводческой продукции с Украины. Ограничения принимаются в отношении крупного и мелкого рогатого скота, свиней, сельскохозяйственной птицы и животноводческой продукции, полученной из них", - говорится в сообщении.
В ГСВМ отметили, что "данная мера направлена на снижение рисков заноса и распространения африканской чумы свиней, высокопатогенного гриппа птиц, губкообразной энцефалопатии крупного рогатого скота".
04 сентября — Луганск

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