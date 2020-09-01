Ветслужба ЛНР сообщила об ограничении транзита украинской животноводческой продукции через РФ

Государственная служба ветеринарной медицины (ГСВМ) ЛНР проинформировала о временных ограничениях на транзит через территорию Российской Федерации сельскохозяйственных животных, а также животноводческой продукции с Украины.

"С 4 сентября 2020 года Россельхознадзор вводит временные ограничения при транзите через Российскую Федерацию сельскохозяйственных животных, а также животноводческой продукции с Украины. Ограничения принимаются в отношении крупного и мелкого рогатого скота, свиней, сельскохозяйственной птицы и животноводческой продукции, полученной из них", - говорится в сообщении.

В ГСВМ отметили, что "данная мера направлена на снижение рисков заноса и распространения африканской чумы свиней, высокопатогенного гриппа птиц, губкообразной энцефалопатии крупного рогатого скота".

04 сентября — Луганск