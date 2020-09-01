Спасатели МЧС ЛНР продезинфицировали больницу и 755 транспортных средств в Славяносербске

Сотрудники МЧС ЛНР с начала введения дополнительных противоэпидемических мер на территории поселка городского типа Славяносербск 31 августа продезинфицировали все отделения центральной районной больницы и более 750 транспортных средств. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

"С начала введения в Славяносербске особого режима с целью недопущения распространения коронавирусной инфекции сотрудниками МЧС проведена санитарная обработка всех отделений Славяносербской центральной районной больницы на площади 11 686 квадратных метров, обработано дезинфицирующим средством 755 транспортных средств, четыре улицы и два переулка, один сквер и парк", - говорится в сообщении.

Напомним, что 31 августа Чрезвычайная санитарно-противоэпидемическая комиссия при Правительстве ЛНР с целью недопущения распространения коронавирусной инфекции ввела ограничение на передвижение транспорта, а также работу рынков и школ на территории Славяносербска.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила о пандемии болезни COVID-19, вызываемой коронавирусом нового типа, первые случаи заражения которым были выявлены в конце 2019 года в Китае. К настоящему времени, по данным ВОЗ, количество заразившихся новым коронавирусом превысило 26,1 млн, из них более 864 тыс. скончались. В ЛНР подтверждены 725 случаев заражения коронавирусом.

С целью недопущения распространения коронавирусной инфекции власти Республики ввели режим повышенной готовности и предприняли ряд мер, в том числе по изменению режима работы госорганов, предприятий, учреждений, транспорта. К настоящему времени на фоне улучшения ситуации с распространением инфекции большая часть ограничительных мер значительно смягчена.

Министерство здравоохранения ЛНР заявило, что ситуация с коронавирусом в Республике полностью стабилизировалась и находится под контролем Правительства и врачей.

04 сентября — Луганск