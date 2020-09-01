Около 20 специалистов устраняют порыв ровеньковского водовода

Около 20 специалистов устраняют порыв на участке ровеньковского магистрального водовода, который проходит под дорожным полотном. Об этом сообщила пресс-служба государственного унитарного предприятия "Лугансквода".

Очередная авария на ровеньковском водоводе произошла сегодня в 04:00.

"При обследовании водовода было установлено, что авария произошла под автодорожным полотном в нескольких километрах от Молодогвардейска. Данная ситуация значительно увеличивает сроки ликвидации аварии. В выполнении работ задействовано две аварийные бригады в составе 18 человек и 8 единиц специализированной техники", - говорится в сообщении.

04 сентября — Луганск