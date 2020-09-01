Адвокат: захвативший отделение Альфа-банка признан невменяемым

«Подтверждаю, мой подзащитный Алексей Барышников экспертами из института имени Сербского признан невменяемым. Суд может освободить его от уголовной ответственности, отправив на принудительное лечение», — цитирует его ТАСС.

Фото: © РИА Новости / Пресс-служба Хамовнического суда города МосквыУроженец Нижневартовска Алексей Барышников, захвативший в конце мая заложников в отделении Альфа-банка в Москве, по итогам психиатрической экспертизы признан невменяемым. Об этом заявил его адвокат Максим Кичигин, передает RT.По словам представителя защиты Барышникова, материалы его дела будут в ближайшее время направлены в прокуратуру для утверждения постановления о его принудительном лечении.23 мая Барышников захватил заложников в одном из столичных отделений Альфа-банка и угрожал взорвать здание. При этом после спецоперации по его задержанию взрывчатых веществ у него обнаружено не было. Хамовнический районный суд заключил его под стражу сроком на два месяца.